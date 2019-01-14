Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

34 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uygulama yapan polislerden kaçan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uygulama yapan polislerden kaçan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek üzere eski Antep yolu üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobil sürücüsünün kendilerini fark edince uygulama noktasına gelmeden tali yola geçtiğini gördü.

İçerisinde A.E, H.Ç. ve İ.D'nin bulunduğu otomobil, Fırat Mahallesi'nde durduruldu. Şüphelilerden A.E, araçtan inerek kaçmaya başladı.

Polis, yere bir şeyler döktüğünü fark ettiği A.E'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın döktüklerinin eroin olduğu belirlendi.

Şüphelilerden H.Ç'nin üzerinde de 25 gram eroin ele geçirildi.

Şahısları gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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