Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uygulama yapan polislerden kaçan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, uygulama yapan polislerden kaçan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek üzere eski Antep yolu üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobil sürücüsünün kendilerini fark edince uygulama noktasına gelmeden tali yola geçtiğini gördü.



İçerisinde A.E, H.Ç. ve İ.D'nin bulunduğu otomobil, Fırat Mahallesi'nde durduruldu. Şüphelilerden A.E, araçtan inerek kaçmaya başladı.



Polis, yere bir şeyler döktüğünü fark ettiği A.E'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın döktüklerinin eroin olduğu belirlendi.



Şüphelilerden H.Ç'nin üzerinde de 25 gram eroin ele geçirildi.



Şahısları gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı

Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi