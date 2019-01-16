Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Göllüce ve Hoşgör mahallerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramada 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir tüfek, bir tablet bilgisayar, 19 çalıntı cep telefonu, 1,30 gram eroin ve 1 kilo 380 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

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