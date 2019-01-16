Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
52 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Göllüce ve Hoşgör mahallerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir tüfek, bir tablet bilgisayar, 19 çalıntı cep telefonu, 1,30 gram eroin ve 1 kilo 380 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:34 Kaynak: AA
7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı
Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu