Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 Ocak'ta Sakarya, 12 Ocak'ta da İstiklal Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Yapılan aramada 155 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 6 kartuş ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer 2 zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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