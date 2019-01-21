Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Vatan, Beydilli, Kayaönü, Kahvelipınar, Malazgirt ve Şahveli mahallelerinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Aramalarda 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 350 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 lira, pompalı tüfek, 4 tabanca ve mermiler ele geçirildi.



Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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