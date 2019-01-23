Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte M.Ö.G. ve A.S.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

M.Ö.G'nin Çakmak Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, yakalanacağını anlayan şüpheli uyuşturucuyu tuvalete dökerek imha etmeye çalıştı.

Ekiplerin uyuşturucu maddenin bir kısmını tuvaletten çıkardıkları operasyonda ayrıca 761,8 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirildi.

A.S.B'nin Yaprak Mahallesindeki bakkal dükkanına düzenlenen operasyonda ise bir miktar esrar, bir av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 lira, Çakmak Mahallesi'ndeki evinde de 950 gram esrar ve bir hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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