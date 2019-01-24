Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 415 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 415 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcami Mahallesi'nde, E.K'nin evinde uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, 415 gram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili E.K'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:57 Kaynak: AA

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