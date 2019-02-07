Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kayaönü ve Yeditepe mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 89,4 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 2 dolu kartuş, 2 tabanca, 5 dolu fişek, 26 kurusıkı tabanca mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 270 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, R.K. ve A.D, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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