Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 55 kilogram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 55 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu, Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda eski Gaziantep- Nizip yolunda önlem alan ekipler, durdurdukları bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yaptıkları aramada, zulalanmış 55 kilogram esrar buldu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotim ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla A.A, E.D. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Üzerlerinde 24 gram eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılardan E.D ve F.K, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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