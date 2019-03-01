Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ne bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 89 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren bin 150 lira, bir ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T ve K.T emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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