Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent
Mahallesi'ne bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 89 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren bin 150 lira, bir ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.T ve K.T emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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