Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 700 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 700 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Hafızpaşa Mahallesi Yarım Sokak'taki bir adreste yapılan aramada, poşetler içerisinde 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili M.N. ve H.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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