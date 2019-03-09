Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, Belkıs Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

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