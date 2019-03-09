Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
16 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, Belkıs Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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