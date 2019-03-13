Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.K, S.K. ve F.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 119,38 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 545 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu temin etmek ve satmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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