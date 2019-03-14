Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler ile Belkıs mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.G, İ.A, H.K, H.U, M.D, H.S, H.H.Ö, İ.A, U.P. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 180 lira, 5 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:55 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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