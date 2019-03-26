Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.B. gözaltına alındı. Adresteki aramada 49 bin 854 uyuşturucu hap, hassas terazi, 4,80 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, "uyuşturucu temin etmek ve satmak" suçundan tutuklandı.

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