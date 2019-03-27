Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcısı, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcısı, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.T'yi durdurmak istedi.



Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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