Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kolejtepe ve Süleymanşah mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 2 gram esrar, 8 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bin 240 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, H.Y, M.G, A.B, M.K. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.K. ve H.Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:28:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]