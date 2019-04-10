Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

Gaziantep'te kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 82 gram eroin bulundu.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 82 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü N.G, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobildeki aramada, 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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