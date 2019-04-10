Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel ve Sanayi mahallelerinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 57 gram esrar, 2 hassas terazi, tabanca, 2 av tüfeği, 314 fişek, 13,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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