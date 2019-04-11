Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe
Şehit Hüseyin Cengiz
Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gültepe
, Yeşilevler, Ulaş ve Kurbanbaba mahallelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 hassas terazi, 92,90 gram esrar, 3 tabanca, 5 dolu fişek, 4 telefon, 21 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, 2 gram eroin ve 4 bin 10 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.