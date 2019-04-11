Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gültepe, Yeşilevler, Ulaş ve Kurbanbaba mahallelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 hassas terazi, 92,90 gram esrar, 3 tabanca, 5 dolu fişek, 4 telefon, 21 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, 2 gram eroin ve 4 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:54 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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