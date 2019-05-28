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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Konak ve Alaybey mahallelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 125,82 gram eroin, sahte olduğu belirlenen bin avro ve bin dolar, 2 tabanca, 2 şarjör, 20 dolu fişek, tüfek, 9 kartuş, çelik kasa, bin 112 uyuşturucu hap, 110 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:09 Kaynak: AA
Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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