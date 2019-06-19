Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, paketler halinde 25 gram sentetik uyuşturucu, içinde eroin olan şırınga, 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramada ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 830 lira bulundu.
Operasyonda M.İ. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. tutuklandı. Diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:14 Kaynak: AA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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