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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

44 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bahçelerine Hint keneviri ektikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bahçelerine Hint keneviri ektikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Güngören Mahallesi'nde M.G, Ş.M.G, R.Y ve N.Y'ye ait bahçelerde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Bahçelere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 192 kök keneviri imha ederken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:25 Kaynak: AA
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