Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği uyuşturucuyla mücadele ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.Ş, A.Y ve E.Ç'nin evlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını, H.K, G.K, M.B, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'nin ise uyuşturucu ticaretine aracılık yaptıklarını belirledi.
Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, H.K, G.K. ve M.B'den 14 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 lira, A.Ş, A.Y, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'dan ise 20,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş, A.Y. ve E.Ç. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:00 Kaynak: AA
şahinbey, gaziantep, operasyon, uyuşturucu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]