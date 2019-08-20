Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

6 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle E.A, U.C.K. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.C.K. ve M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan aramada ise 3 tabanca, 50 dolu fişek, 1 pompalı tüfek ve 1,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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