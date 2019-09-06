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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

43 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilogram esrar, 60 kök Hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirdi.

Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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