Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
48 dakika önce
Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde narkotik köpek "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan araçta H.B. ve O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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