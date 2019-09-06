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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te bir otomobilde, 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadale çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobilde narkotik köpek "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 1 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan araçta H.B. ve O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:50 Kaynak: AA
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