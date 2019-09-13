Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

38 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, 75.Yıl Mahallesi'nde U.B ve E.B'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların evine yapılan operasyonda, 516 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, 5 dolu fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 330 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B ve E.B, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Oğuzhan ve Lens kadroya alınmadı Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]