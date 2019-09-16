Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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