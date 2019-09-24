Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yol kontrolü yapan polis, bir yolcu otobüsü ve otomobilde narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramalarda, 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gaziantep, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!
İstanbul'daki deprem anı kamerada! Son Dakika: AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı Son Dakika: İstanbul 4.6 şiddetindeki depremle beşik gibi sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:39:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]