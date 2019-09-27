Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Şahinbey Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucuyla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan S.S'nin evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, S.S, S.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 80,27 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 2 şarjör, 19 dolu fişek ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 370 lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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