Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te eş zamanlı 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet, Dumlupınar, Barak ve Ulaş mahallelerinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 3 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 730 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.