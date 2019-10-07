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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde 4,90 gram esrar, 17.50 gram kokain ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde 4,90 gram esrar, 17.50 gram kokain ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gümüştekin Mahallesi Kuyucak Caddesi'nde devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü T. T'nin üzerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşet içinde 4.90 gram esrar, 45 fişek halinde satışa hazır toplam 17.50 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, "Uyuşturucu madde satmak" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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