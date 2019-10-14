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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Fırat Mahallesi 51 Nolu Cadde civarında durumundan şüphelendikleri M.Y'yi durdurdu.

M.Y'nin yapılan üst aramasında yaklaşık 55 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınıp hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan M.Y'ye uyuşturucu madde temin eden kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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