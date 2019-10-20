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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Uyuşturucu ile Mücadele ekibi durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta gözaltına alınan A.K. ve R.A.K'nin üst aramasında ve otomobilde 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların uyuşturucuyu aldıklarını söyledikleri evde yapılan aramalarda da 342 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan Ş.E. ve H.M. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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