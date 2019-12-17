Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri bir araç içerisinde ve çalışmaların devamında şüphelilerin ikametinde yaptığı aramalarda 1.9 gram esrar maddesi, 17.84 gram metamfetamin, 34 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlemde bulunuldu. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onyekuru müjdesini, Süper Lig'in yıldızı verdi! "Yakında görüşürüz"
Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
16:50 İYİ Parti Genel Bakanı Akşener'in kabulleri - Son Dakika Haber
16:50 Midyat'ta doğalgaz çalışmaları - Son Dakika Haber
16:44 FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika Haber
16:40 TÜİK asgari ücret tespitinde dikkate alınan rakamı komisyona iletti - Son Dakika Haber
16:35 PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı - Son Dakika Haber
16:05 Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi - Son Dakika Haber
16:01 Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]