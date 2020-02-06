Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama kapsamında bir araçta yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermi ve paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yine başka bir adreste uygulama yapan ekipler, burada da bir şahsın üzerinde paketler halinde uyuşturucu madde ve bu maddeleri kullanma aparatları tespit etti.

Polis, her iki olayla ilgili A.Y. ve F.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:49:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]