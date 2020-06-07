Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir miktar Hint keneviri ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de desteğiyle T.D'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, 29 Hint keneviri, 36 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli T.D. ve aynı ikamette bulunan M.K, gözaltına alındı.