Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda ise 92 gram uyuşturucu madde, 173 kök Hint keneviri, 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 39 sentetik uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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