GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 GÖZALTI

25.09.2022 12:54

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik İstiklal Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan evin çatısında kenevir ile 1 pompalı tüfek ve 86 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan ekipler, operasyon kapsamında çok sayıda suç kayıtları da bulunan M.D., H.Ş. ve S.K.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: DHA

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