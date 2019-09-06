Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 15 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, ev sahibi M.A. ve evde bulunan M.C.Ö. ile M.B.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.C.Ö.'nün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP