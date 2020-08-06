Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:03

Kaynak: AA

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