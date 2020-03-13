Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı, 372 gram esrar, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 123 gram eroin, 380 uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 74 fişek, 4 pompalı tüfek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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