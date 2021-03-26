Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Burç Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Cebeler ve Serince mahallelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, M.U, Y.S, S.K. ile E.K'yi yakaladı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde 293 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 450 paket bandrolsüz sigara ve para bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.