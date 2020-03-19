Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 1 kilo 313 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 55 mermi geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.