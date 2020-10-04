Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, kaçak içki satışı yaptığı belirlenen M.K'yı takibe aldı. Şüpheli tavırlar sergileyen M.K'yı durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında 43 uyuşturucu hap ile 5 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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