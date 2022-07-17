GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

17.07.2022 13:21

GAZİANTEP'te, jandarma tarafından uyşuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, jandarma tarafından uyşuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüphelinin Kürüm Mahallesindeki adresine düzenlenen baskında, jandarma ekiplerinin eğitimli narkotik köpeği ile yaptığı aramada; 18 kilo 500 gram esrar, 227 kök kenevir ile 5 bin 850 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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