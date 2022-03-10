GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

10.03.2022 10:05

GAZİANTEP'te, 13 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 13 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 13 mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. 180 polisin katılımıyla 19 adrese yapılan baskınlar, dronla da havadan görüntülendi. Ekipler, bazı adreslere kapılarını koçbaşıyla kırarak, girip arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda; 196 gram metamfetamin, 1000 gümrük kaçağı sigara, 3 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika


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