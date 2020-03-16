Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 13 gram uyuşturucu madde, 8,80 gram eroin ve 155 kaçak sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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