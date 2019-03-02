Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

8 dakika önce

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan adresleri belirledi. Ekipler, Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 40 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 101 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 700 lira para ile 1 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı 9 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:00 Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel
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