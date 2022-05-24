Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

24.05.2022 13:29
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 4 adrese düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere ait 4 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 3 kilo esrar, 41 kök kenevir, 11 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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